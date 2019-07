Søby: 50 ærøboer havde tirsdag byttet en fredelig feriedag ud med en mere dramatisk dag på el-færgen Ellen.

For at blive godkendt til at sejle med passagerer, skulle Ærøfærgernes personale vise overfor Søfartsstyrelsen, at de kunne evakuere de 50 statister fra færgen, og evakueringsøvelserne gik så godt, og færgen umiddelbart efter øvelserne blev godkendt til at sejle med passagerer.

Det fortæller Trine Heinemann, der er projektkoordinator på el-færgeprojektet.

- Umiddelbart efter at øvelserne var overstået udstedte Søfartsstyrelsen en permanent tilladelse til at el-færgen kan sejle med passagerer. Dermed er endnu en milepæl nået for el-færgen, siger hun.

Evakueringsøvelsen bestod af to dele.

Den første foregik ved kajen, hvor de 50 statister og en babydukke skulle evakueres fra færgen og ind på kajen.

- Det gik rigtig fint, siger Trine Heinemann.

Efterfølgende sejlede Ellen ud på åbent hav - uden de 50 statister om bord - hvor en dukke blev kastet i havet, og hvor der blev lavet en mand over bord-øvelse. Også den øvelse gik fint, siger Trine Heinemann.

Det er stadig planen, at el-færgen skal begynde at sejle den 15. august. For nylig blev færgen ellers ramt af endnu et problem, da den ene motor til en thurster brændte af.

- Seneste melding fra Danfoss er, at der kommer en ny thurstermotor i uge 32. Så planen er stadig at begynde sejladsen den 15. august, slutter Trine Heinemann.

El-færgen skal sejle i fast rutefart mellem Søby og Fynshav.