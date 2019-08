El-færge får ny fartplan på grund af batteriproblemer

Søby: Den længe ventede el-færge Ellen får alligevel ikke den start, der var planlagt.

I en pressemeddelelse fra Ærø Kommune - udsendt torsdag eftermiddag efter et møde i styregruppen for el-færgen - fremgår det, at færgens batterier ikke er færdigbalanceret, og at det kommer til at få betydning for, hvor mange turen færgen kan sejle dagligt.

"Da omkring 1/3 af batterierne ombord på Ellen endnu ikke er færdigbalanceret og man dermed ikke endnu kan udnytte den fulde energikapacitet, vil Ellen i første omgang blive indsat i drift på Fynshav-siden i den eksisterende sejlplan for Skjoldnæs, dvs. med tre ture t/r til Fynshav per dag. Foreløbig er det planlagt at Ellen sejler på denne måde indtil 2. september, dog med mulighed for at der indsættes flere ture på ruten i løbet af august efterhånden som batterierne er færdigbalanceret."

Det var planen, at Ellen nogle dage skulle sejle syv dobbeltture.

Ifølge pressemeddelelsen ser det også ud til, at idriftsættelsen kan blive udskudt.

"Det forventes stadig at el-færgen Ellen sættes i drift den 15. august 2019, som angivet i Ærø-færgernes sejlplan. Dette dog forudsat at den p.t. manglende thruster på styrbords side er leveret og installeret inden da; sidste tilbagemelding på dette er at det sker senest den 13. august."