Gennem den senere tid har Ærø Kommune i adskillige tilfælde måttet sende egne folk ud for at rydde op efter natursvin, der har smidt byggeaffald, husholdningsaffald og sågar også udtjente hårde hvidevarer hist og her i det ærøske landskab. Teknisk chef Kirsten Johansen kalder det en kedelig og helt uforståelig tendens, som man nu vil informere sig ud af.

- I hvert fald i to af tilfældene ved vi, at det er den samme, der står bag. Ved Mølledamsvej lå en masse knust glas og noget, der mest lignende aske eller betonstøv, og så lå der også halvdelen af en gul plasticspand, og vi fandt den anden halvdel i det lignende læs, der lå ude på p-pladsen i Voderup, forklarer vej formand Kurt Nørmark.

Og over de seneste par uger har kommunen flere gange været ude for at fjerne byggeaffald, der er blevet smidt på tilsyneladende tilfældige steder i den ærøske natur. For halvanden uge siden var et læs byggeaffald blevet smidt af på parkeringspladsen ved Voderup Klint, og i dagene inden måtte Park og vej også ud og hente dumpet byggeaffald ved Mølledamsvej og Øverste Skovbymark.

Ærø: Det er som om, der er opstået en lidt kedelig kultur omkring det at komme af med sit affald hist og her på Ærø. Det er i hvert fald et mønster, man i kommunens tekniske afdeling og ikke mindst hos Park og vej er begyndt at øjne. Tilbage i november var Fyns Amts Avis eksempelvis selv en tur ude ved p-pladsen ved kysten syd for Leby Koppel for at fjerne to henkastede vaskemaskiner sammen med en læser.

Vejformand Kurt Nørmark må oftere og oftere sende egne folk ud for at rydde op efter affaldssyndere. Arkivfoto

- At man gider ...

At der har været en stigning af tilfælde, hvor kommunen har måttet sende mandskab ud for at rydde op i naturen, bekræftes af teknisk direktør Kirsten Johansen.

- Jeg ved ikke, hvad pokker det er, der er galt. Vi har haft en lang række år, hvor der ikke har været henkastet affald på den her måde, men lige pludselig er der sket en eksplosion i de her tilfælde, hvor der bare blive smidt ting vilkårlige steder i naturen, og jeg kan simpelthen ikke forstå, hvad det er, der får folk til det. De har allerede over skatten betalt for at kunne komme med af med deres affald på genbrugsstationen, så det giver ingen mening, at man i stedet vælger at smide det på de her måder, vi har set, lyder det fra Kirsten Johansen.

- Kommer man som virksomhed med for eksempel byggeaffald, man skal af med, så er det klart, at man der betaler en afgift, men så har man jo også en kunde at sende den regning videre til. Så det hele mangler en dybere logik, vurderer hun.

Kirsten Johansen forklarer, at man ikke i teknisk afdeling har nogen opgørelse over, hvad det har kostet kommunen, at man har skullet sætte mandskab af til oprydningen, men at det selvfølgelig på bundlinjen går ud over andre opgaver. Og derfor vil man nu tage et første skridt for at få ærøboerne til - igen - at benytte genbrugspladsen som det primære endemål for deres affald.

- Det er noget, vi nu i første omgang vil prøve at annoncere os ud af. Vi bliver måske nødt til at gøre opmærksom på genbrugspladsens åbningstider, og gøre opmærksom på, at når man har betalt renovationsgebyr, så er det gratis at køre der ud og aflevere sit affald.

Tror I ganske enkelt, at det handler om, at folk ikke er klar over de ting?

- Jamen hvis jeg da bare vidste, hvad problemet var, så kunne jeg trykke fingeren det rigtige sted. Men jeg forstår bare ikke, at man rent ud sagt GIDER at køre ud til et eller andet ufremkommeligt sted gennem noget pløre og så vippe sit affald ud over en eller anden skrænt, når man ganske gratis kunne køre ud på en plads med et fast underlag og helt lovligt komme af med det.