Marstal: Løgumkloster Kirkemusikskole holder klokkenist-eksaminer ved Marstal Kirkes klokkespil tirsdag og onsdag 11.-12. juni.

Årsagen til, at eksamen holdes i Marstal er, at klokkespillet er et af landets bedste og derfor giver klokkenisterne de bedst tænkelige forhold, skriver organist - og klokkenist - Karsten Hermansen i en mail til avisen.

Alle, der har lyst til at høre musikken, er velkomne på kirkepladsen under eksamenskoncerterne, men for dem, der synes, at den megen klokkemusik snarere er en belastning, er det nok rart at vide, at forløbet strækker sig over tirsdag 11. juni i dagtimerne og onsdag 12. juni om formiddagen.

