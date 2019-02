Eftersøgning på Ærø: Færger, busser og taxaer bedt om hjælp til at finde forsvundet asylansøger

Værge frygter det værste

Det var Hamed Rezaiis værge Rita Kjelsmark, der tirsdag kontaktede politiet, fordi den unge mand ikke var kommet hjem fra en gåtur. Hamed Rezaii har netop fået afslag på sin ansøgning om opholdstilladelse, og er dermed foreløbig dømt til at skulle forlade Danmark i dag.

Rita Kjelsmark fortalte avisens reporter, at hun frygter, at Hamed Rezaii er så påvirket af sin situation, at han kan finde på at tage sit eget liv.

Nu er en eftersøgning altså i gang, og politiet håber det bedste:

- Vi håber, at vi finder ham i god behold, siger vagtchef Lars Fredensborg.