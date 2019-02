Snart forhenværende MIF-formand Lennart Mogensen havde håbet på lidt flere fremmødte end de blot fem, der fandt vej til infoaftenen for frivillige. Arkivfoto: Anders C. Østerby

Det var ikke det store tilløbsstykke, da MIF forleden prøvede at kalde frivillige sammen. Så nu skal der andre metoder til for at sikre Grollefesten.

Marstal: Det var ellers håbet, at man kunne tromme en større bruttotrup af frivillige sammen til møde i Marstal Idrætsforenings (MIF) klubhus, da den snart forhenværende bestyrelsesformand, Lennart Mogensen, indkaldte til møde i mandags. Og nogle kom der da også, men slet ikke så mange som formanden havde håbet på. - Der dukkede fem op, lyder det kort fra Lennart Mogensen, der ikke lægger skjul på, at han nok havde håbet på et lidt større rykind af folk, der var villige til at give en frivillig hånd med til klubbens aktiviteter, herunder arbejdet med at stable den årlige grollefest på benene. - Men det var ikke helt spildt. Vi havde repræsentanter fra vores grolleudvalg, der havde en oversigt med over de godt 200 opgaver, der skal løses i forbindelse med Grollefesten. Vi nåede frem til, at det måske nok handler om at beskrive hver af opgaverne helt præcist. Printe hver af de specifikke opgaver ud og så gå rundt til folk med papirene og spørge: "Er det her noget, du kunne tænke dig at hjælpe med?", siger Lennart Mogensen. Så det er i store træk den taktik, man har tænkt sig at bruge til at begynde med i jagten på de frivillige. - Nu vil en af tovholderne ved Grollefesten møde op, når vores hjemmekampe begynder i denne sæson - i starten hvor der er altid er rigtig mange mennesker - og spørge folk direkte, om de har lyst til at hjælpe, for ellers risikerer vi ikke kan kunne løfte den opgave, fortæller Lennart Mogensen.

Bedre til at "please" sponsorer Næste punkt i den store forårsoverhaling, som Lennart Mogensen og resten af bestyrelsen vil give MIF, følger om kort tid, hvor man vil have fat i alle klubbens sponsorer for at få kortlagt, hvad man kan gøre bedre på den front. - Vi hører rundt omkring, at de ikke synes, de får nok ud af deres sponsorater, og nu vil vi så have en snak om, hvad pokker det er, vi ikke gør rigtigt, og hvad de vil have os til. Sponsorkredsen skal måske også være en form for erhvervsnetværk, og så skal vi måske også være bedre til at please dem lidt, når de er på stadion. Det kan være med noget gratis kaffe og den slags, forklarer Lennart Mogensen.