Efter syv sejre i træk: Marstal to point fra toppen, men vil ikke i Danmarksserien

Marstal/Rise rider på en bølge af imponerende syv sejre i træk i Fynsserien og er før weekendens kampe kun to point fra førstepladsen. Det giver et dilemma, for holdet ønsker ikke at rykke op i Danmarksserien, siger træner Ole Juel.

- Vi er et aldrende hold, og omstændighederne gør, at vi nu og her har nogle folk, som er bosat i København, og de kan ikke træne her (i Svendborg, red. ). Og Jens Kildegård er stoppet, siger han om en af de bærende kræfter, der har forladt holdet.

Det første er i hvert fald ikke helt urealistisk, al den stund at Marstal/Rise har vundet de seneste syv kampe. En imponerende stime, som rejser det naturlige spørgsmål, om holdet mon har planer om at rykke op i Danmarksserien, som det rykkede ned fra for tre sæsoner siden.

Ærø: Når Marstal/Rises bedste herrer søndag eftermiddag spiller forårssæsonens første hjemmekamp i Fynsserien, har holdet en reel mulighed for at spille sig op på førstepladsen. Det kræver blot en sejr over Næsby BK og et nederlag til topholdet OKS og pointtab til nummer to i rækken, Allesø GF.

Marstal/Rise er en delvis fusion mellem Marstal Idrætsforening (MIF) og Rise Skytte- og Idrætsforening, idet fodboldafdelingerne i de to klubber er slået sammen. Fusionen blev en realitet i 2007, og holdet var lige ved at rykke op i Danmarksserien allerede i 2008. I 2012 skrev holdet fodboldhistorie, da oprykningen blev en realitet, og i flere sæsoner spillede holdet i Danmarksserien, men rykkede dog ned i 2016 efter at være endt på sidstepladsen i rækken. Holdet træner i Svendborg og spiller hjemmekampene på Marstal Stadion, også kaldet "Fortet". Træner er Ole Juel og assistenttræner Per Juel (Ole Juels nevø). Søndag kl. 14.45 spiller holdet hjemmekamp mod Næsby BK.

- Det ville ikke gavne nogen steder

Så holdet er for sårbart og slet ikke gearet til danmarksseriefodbold, mener Ole Juel, som da også er overrasket over, at det er gået så godt, at holdet ligger blot to point fra førstepladsen.

- Ja, i og for sig. Vi startede lidt dårligt, men så kulminerede det med, at vi vandt de seks sidste kampe (i efteråret, red.), og der må vi sige, at vi havde heldet, som vi ikke havde i starten. Og så får vi hjælp af Morten Kristensen, som egentlig er stoppet, men som træder til, når det kniber. Han spiller old boys på Tåsinge i privat regi.

Hvad sker der, hvis I rykker op?

- Det er et godt spørgsmål, siger træneren og tænker lidt, inden han svarer.

- Det er sådan, at vi stræber efter at vinde hver gang. Der er ikke andet at sige, end kom det dertil, så må vi op og spille, men det ville ikke gavne nogen steder. Det sidste år i Danmarksserien var folk blevet mætte af Danmarksserien, og vi løb og trænede med meget få folk. Sådan ville det nok ende. Så på den måde ville det ikke være sagen, at vi kom op.

Dermed peger han på det dilemma, som ligger i en konkurrenceidræt som fodbold: Man går selvfølgelig efter at vinde hver gang, men det vil være skidt for en lille klub som Marstal, hvis spillerne er så gode, at holdet rykker op. Derfor er ønskescenariet for træner Ole Juel at være med til det sidste, men så heller ikke længere.

- Vi har de tre tophold i de tre sidste kampe. Selvfølgelig håber jeg, at vi kan være med lige til det sidste, og så må vi som hold og som klub tage en snak om det, hvis det sker. Men der i hvert fald andre, der har flere ressourcer til at være deroppe.