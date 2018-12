Det er en konkret sag, der får Ærø Kommune til nu at stramme reglerne for modtagelse af gaver.

Ærø: Fremover skal en stribe oplysninger indberettes, når Ærø Kommune modtager gaver fra eksempelvis borgere, virksomheder og interesseorganisationer.

Det skriver TV2 Fyn mandag morgen.

Stramningen af gavereglerne kommer i kølvandet på en konkret sag, siger borgmester Ole Wej Petersen (S) til TV2 Fyn:

- Anledningen er en konkret sag, hvor vi har modtaget nogle gaver, som vi nok ikke burde have modtaget, siger han og ønsker ikke at komme med yderligere informationer om sagen.

Nu skal kommunen altså begynde at registrere, hvem der har modtaget gaven, og hvem der er giveren, og dermed kommer Ærø Kommunes retningslinjer til at flugte med anbefalingerne fra Kommunernes Landsforening.

- Vi føler, at vi har en forpligtelse til at vejlede vores ansatte og politiske kollegaer om, hvad man forventer, at man må modtage af gaver, siger Ole Wej Petersen til TV2 Fyn.

Retningslinjerne omfatter gaver fra borgere, virksomheder og interesseorganisationer og er udarbejdet i forbindelse med revision af kommunens personalepolitik, skriver kommunen på sin hjemmeside.