Efter 10 dage i dok: M/F Marstal sejler ikke på grund af sprængt hydraulikrør

Ærø: Selvom M/F Marstal netop har været på et længere dokophold i Søby, var færgen ikke klar til at gå i rutefarten mellem Ærøskøbing og Svendborg torsdag morgen.

Hele morgenen har færgeafgangene med M/F Marstal været aflyst på grund af tekniske problemer.

- Et hydraulikrør er sprængt, og det ser ud til at give nogle problemer for thrusterne. Vi ved endnu ikke, om der er en sammenhæng, men det er vi nu i gang med at undersøge, fortæller færgedirektør Keld Møller.

Der har tidligere på morgenen været teknikere om bord på færgen, og færgedirektøren håber, at færgen kan være klar til at sejle klokken 10.35 fra Ærøskøbing som planlagt.

- Der var ingen problemer i går, da vi havde den ude på prøvesejlads. Fejlen er opstået torsdag morgen, siger færgedirektøren./ANBI