Drukner i flotte anmeldelser: 'Vi, de druknede' er storslået, mageløst og en triumf af et teaterstykke

Marstal: Det er nogle flotte anmeldelser, der er dryppet ned over teaterstykket "Vi, de druknede", som spiller for sidste gang lørdag. Mellem fire og fem stjerner bliver det til i overvejende rosende anmeldelser.

Politikens anmelder, Monna Dithmer, som flotter sig med fem hjerter, kalder det "et vildt projekt at give Carsten Jensens vidtløftigt bølgende søfartsroman fast teatergrund under fødderne" og kalder det "en triumf af et teaterstykke" for den belgiske instruktør, Judith Vindevogel.

Vores egen anmelder, Anette Hyllested, giver fem stjerner og bemærker det sprudlende musikalske udtryk med blandt andet en violinspillende albansk operasanger, en halvt kinesisk basguitarist og hjemmelavede instrumenter.

- Musikken er indimellem stemningssættende eksplosiv, men også stille, smuk og melodisk, skriver hun.

Den fynske anmelder kalder præsentationen af handlingen fragmentarisk "som en film, hvor alle overgangene er klippet ud - og de udvalgte scener fungerer i stedet som anledning til at vække de store følelser i os og puste til refleksion over nogle af livets vigtige spørgsmål," skriver hun.

Hun skriver også, at de mange brokker på forskellige sprog gør, at der er passager, der er svære at forstå.

- Det gør dog ikke så meget, for "Vi, de druknede" taler først og fremmest følelsernes sprog, skriver hun.

Det er den vel nok mest kritiske anmelder, Jyllands-Postens Morten Hede, som dog giver fire stjerner, ikke enig i. Han kalder replikkerne "forestillingens akilleshæl".

- Forunderligt nok er dét, som teaterversionen af romanen savner allermest, en forfatter, skriver han og tilføjer:

- Derudover skuffer det gevaldigt, at det "vi", som Carsten Jensen allerede italesætter i sin titel, kun bliver antydet i begyndelsen af forestillingen. Dette "vi" er jo både marstallerne, samfundet, os. Men "vi" er blevet glemt i denne version.

Alle anmelderne - også Morten Hede - roser valget af den store værftshal som lokation, og var alle bjergtagede, da den store bagport rullede ned. Her Rie Hammer, anmelder på kulturmediet Iscene, i sin firestjernede anmeldelse:

- Det, at vi faktisk sidder i Marstal, hvor historien udspilles, understøtter nærhedsoplevelsen, og det er svært at beskrive, hvor smukt et syn, det er, da den bagerste port pludselig åbner og hele aftenhimlen og øhavet står som 'kulisse' i resten af forestillingen - simpelthen mageløst.