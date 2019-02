To fiskere fra Bogense var svært forkomne og underafkølede, da de torsdag eftermiddag drev i land på Ærø, efter at deres kutter gik i brand ved midnat natten til torsdag - kutteren brændte op og gik ned syd for Bagenkop, mens de to fiskere er sluppet uden men, trods mange timer på det iskolde vand.

To fiskere fra Bogense måtte tilbringe timer på det iskolde hav i en oppustelig redningsflåde, efter at deres kutter Rikke Hansen 078 ved midnat natten mellem onsdag og torsdag gik i brand og sank i farvandet 15-16 kilometer sydvest for Bagenkop på Langeland.

Det fortæller vagtchef Lars Fredensborg fra Fyns Politi.

Torsdag eftermiddag fik politiet en alarm om, at de to fiskere - på 71 og 27 år - var drevet i land på den vestlige side af Ærø ved Klintevej torsdag eftermiddag ved 16-tiden.

- De er noget underafkølede, da de bliver fragtet til sygehuset på Ærø. De fortæller politiet, at der opstod brand i maskinrummet på deres kutter, da de var syd for Langeland, siger vagtchefen.

De to fiskere vurderede, at der ikke var mulighed for at slukke ilden, og da ingen reagerede på de nødblus, de affyrede, valgte de at forlade kutteren og hoppe i deres oppustelige redningsfartøj.

De fik ikke deres mobiltelefoner med sig, så de havde ikke mulighed for at ringe efter hjælp, fortæller vagtchefen.

De to mænd var ombord på kutteren Rikke Hansen 078, som er hjemmehørende i Bogense. Det er 12 meter lang kutter bygget i træ med et styrhus i aluminium.

- Der var stadig 400 liter diesel i tanken, som kan rumme 1200 liter, men ifølge skipperen ombord, er alle 400 liter formentlig brændt op, fordi kutteren var overtændt, siger Lars Fredensborg.

Torsdag aften befinder de to mænd sig på sygehuset på Ærø, hvor de efter omstændighederne og de mange timer på det iskolde vand har det godt, siger vagtchefen.

- De var noget underafkølede, men de har det efter omstændighederne okay, siger han.

Forsvarets Joint Rescue Coordination Centre (JRCC) er også orienteret om episoden, men betragter sagen som afsluttet, da de to fiskere er kommet i land sikkert på Ærø. Det er JRCC, der står for eftersøgning og redningsarbejdet i Danmark.