Drama i S på Ærø: En næsten samlet bestyrelse trækker sig efter personstrid

Ærø: En så godt som samlet bestyrelse i Socialdemokratiet på Ærø har valgt at trække sig fra deres poster. Tilbage er kun et nyvalgt medlem og en suppleant. Det fremgår af en pressemeddelelse fra formand Carsten Hansen.

Årsagen til beslutningen er kommunalbestyrelsesmedlemmet Jens Weiss, fremgår det.

"Bestyrelsen har desværre måttet konstatere, at Jens Weiss' tilgang til det lokalpolitiske arbejde er så partiskadelig, at vi ikke længere kan tage ansvar for situationen. Vi har gennem længere tid forsøgt at afhjælpe problematikken, men må erkende, at Jens ikke efterlever de aftaler, vi i fællesskab har indgået," siger Carsten Hansen i pressemeddelelsen.

Han fortæller videre, at man helst havde set, at Jens Weiss havde forladt partiet og havde fortsat som løsgænger, men at han ikke har ønsket det.

"Jens' ageren har i høj grad påvirket samarbejdet i den konstituerede gruppe i negativ retning, og partiets lokalpolitiske position er blevet forringet som følge heraf. Eksempelvis har Jens forsøgt at indgå aftaler med andre partier, for efterfølgende at fremsætte forslag til behandling i kommunalbestyrelsen, uden at alle i den socialdemokratiske gruppe og bestyrelse var informeret herom, og det er ganske enkelt uacceptabelt," siger han videre.