To mænd, der er sigtet for at have banket en mand så voldsomt, at han endte med at dø af sine kvæstelser, har netop fået deres varetægtsfængslinger forlænget med yderligere fire uger.

Søby/Svendborg: Der er ikke umiddelbart nogen udsigt til at retssagen mod de to mænd på henholdsvis 42 og 57 år, der er sigtet for 13. maj at have udsat den 40-årige Henrik Groth Rasmussen for så meget vold, at han døde af det, er lige på trapperne.

De to mænd har siddet varetægtsfængslet i nu otte uger, og tirsdag valgte de begge friviligt at lade varetægtsfængslingen forlænge med yderligere fire uger.

- Det er en efterforskning, der kører bag lukkede døre, så der er ikke meget, vi kan fortælle, lyder det fra efterforskningsleder ved Fyns Politi Claus Andkær Rosenberg.

I forbindelse med den første forlængelse af de to mænds varetægtsfængsling tilbage i juni kunne Fyns Politi berette, at den ene af de to sigtede skulle mentalundersøges, men Claus Andkær Rosenberg kan ikke umiddelbart fortælle, om man har valgt at lade den anden sigtede undergå samme undersøgelse.

- Men vi har en klar forventning om, at sagen fortsætter, også efter den nuværende forlængelse udløber, vurderer efterforskningsleder Claus Andkær Rosenberg.

De to er som nævnt sigtet for at have tævet 40-årige Henrik Groth Rasmussen så voldsomt, at han døde af sine kvæstelser. Volden skete på adressen Langebro i Søby 13. maj om aftenen, og dagen efter døde den 40-årige på Odense Universitetshospital.

Senere samme dag blev den 57-årige nu sigtede anholdt, og dagen efter blev han fremstillet i grundlovsforhør i Retten i Svendborg bag lukkede døre.

Fredag d. 17. maj blev den 42-årige så anholdt uden for Ærø og ligeledes fremstillet i grundlovsforhør bag lukkede døre.

De to er sigtet efter straffelovens paragraf 245 stk. 1 jf. 246 - i almindelig tale paragraffen der omhandler grov vold med døden til følge.