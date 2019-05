Dødsvold i Søby: Nu er to mænd sigtet i sagen

I lørdags blev en 42-årig mand fremstillet i grundlovsforhør og sigtet for vold begået mandag den 13. maj mod en 40-årig mand, som dagen efter afgik ved døden. Nu er to personer sigtet i sagen.

Søby: Der har sandsynligvis været flere personer om at begå vold mod den 40-årige Henrik Groth Rasmussen, der mandag i sidste uge blev udsat for så megen vold i et hus på Langebro i Søby, at han tirsdag aften døde af det på Odense Universitetshospital (OUH).

Fredag den 17. maj blev en 42-årig mand anholdt uden for Ærø - formentlig på Langeland - og lørdag blev han fremstillet i grundlovsforhør bag lukkede døre og varetægtsfængslet i fire uger. Der er nu to personer sigtet i sagen: en 57-årig mand, der blev fremstillet i grundlovsforhør onsdag den 15. maj, og så altså den 42-årige mand.

Vicepolitikommissær Jack Liedecke fortæller, at politiet stadig efterforsker sagen, og at han derfor kun kan give sparsomme oplysninger om sagen, fordi den bliver ført bag lukkede døre i retten.

- Meget kort fortalt bliver en 40-årig mand udsat for vold på adressen Langebro 1 i Søby mandag den 13. maj. Manden bliver mandag aften overført til OUH, hvor han dagen efter klokken 18 afgår ved døden. Dødsårsagen er den vold, som han har fået på krop og i ansigt, fortæller vicepolitikommissæren fra Fyns Politi.

Politiet havde allerede en formodning om, at der var flere gerningsmænd om volden, da den 57-årige blev fremstillet i grundlovsforhør den 15. maj.

- Ved det første grundlovsforhør lød sigtelsen, at den vold, der var begået mod den forurettede, formentlig var begået af flere gerningsmænd, og vores efterforskning har så ført frem til, at vi mener, at der er en begrundet mistanke om, at to personer har været involveret i den vold, der er begået, siger Jack Liedecke.

Politiet arbejder nu på at finde ud af, at der kan være flere gerningsmænd end de to, der allerede er blevet varetægtsfængslet.

- Vi kan ikke udelukke, at der er flere. Det er derfor, vi skal snakke med vidner og lave nogle yderligere tekniske undersøgelser, siger Jack Liedecke.