Den ene af de to mænd, der siden maj har siddet varetægtsfængslet sigtet for at have banket en 40-årig mand fra Søby ihjel, er blevet løsladt, men han er fortsat sigtet i sagen.

Søby: Efter flere forlængelser af varetægtsfængslingerne af to mænd på henholdsvis 42 og 57 år, der er sigtet for tilbage i maj at have udsat den 40-årige Henrik Groth Rasmussen fra Søby for så meget vold, at han døde af sine kvæstelser, er den ene af de to sigtede nu blevet løsladt.

Det fortæller politikommissær ved Fyns Politi Jack Liedecke.

- Den yngste af de to mænd har fået sin varetægtfængsling forlænget frem til 28. august, men den ældste af de to er blevet løsladt 30. juli. Der var ikke grundlag for at opretholde varetægtsfængslingen, og det er sket ud fra en samlet vurdering foretaget af politi og anklagemyndighed, forklarer Jack Liedecke.

- Men han er stadig sigtet i sagen. Og det er kun de to, der i det hele taget er sigtet i sagen.

Den endelige sag er ikke endnu overdraget til anklagemyndigheden, da der mangler et par erklæringer i forbindelse med den mentalundersøgelser, der har været foretaget af den 42-årige, men politikommissær Jack Liedecke vurderer, at politiets arbejde med sagen ganske snart vil være overstået og forklarer, at det derefter vil være op til anklagemyndigheden at få sat en dato på, hvornår sagen skal for retten.