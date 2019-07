Det popper op på Ærø: - Det er godt for iværksætteriet

Ærø: Chris Hammeken kan umiddelbart tælle syv pop-up butikker på Ærø denne sommer. Der er Ærøshoppen i Den Gamle Trælast i Søby, der med Gustav Jørbæk Hansen bag roret sælger tøj, lys og brugskunst. Jens Faurskov og Mikkel Nørgaard er cyklende issælgere på Eriks Hale og Vesterstrand. Anja Mosen står bag disken i sommer-pop-up-shoppen på Pakhusvej i Marstal. På Motorfabrikken holder Bitter Bar og Butik langbordsmiddage og Vermouth Søndag. Ronja Winkelmann har åbnet café KaRo i lystbådehavnen i Ærøskøbing, og nær færgelejet kan man finde Else Schneiders lyserøde campingvogn med vintagetøj og smykker samt Linen by Krebs, der sælger hørtøj.

- Pop-up butikker er en tendens, der er oppe i tiden, og den her sommer har det for alvor slået igennem på Ærø. Det er rigtig godt for iværksætteriet, og det giver mere aktivitet og liv i byerne. Mit indtryk er, at turisterne simpelthen elsker det, siger turist- og erhvervsdirektøren.

Chris Hammeken fortæller, at man i Ærø Turist- og Erhvervsforening betragter pop-up-initiativerne som erhverv og iværksætteri, og derfor hjælper efter bedste evne med at finde lokaler, skabe kontakter og netværk til at komme i gang. Og for iværksætterne er det en god måde at få prøvet forretningen af på, ligesom man udnytter øens arealer på en bedre måde.

- Mange får prøvet noget af i en periode, og så vokser det derfra. Det er en måde at prøve markedet af på. Og så genbruger man det eksisterende areal i en periode, hvor det ellers ikke bliver brugt og udnytter det på en bedre måde.

Chris Hammeken fortæller, at man allerede har fået henvendelser fra folk, der vil pop-up'e i 2020.

- Mit bud er, at der vil komme flere i fremtiden, siger han.