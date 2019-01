Det nænsomt istandsatte, det velafstemte og det originale: Årets hus i Marstal skal findes

Marstal: Godt håndværk skal fejres. Derfor hædrer foreningen Snorren årets hus 2018 i Marstal. Dette års nominerede til Snorreprisen er Strandvejen 35, Herluf Trollegade 3 og H.C. Christensensvej 7, fortæller foreningens formand Christina Kjerulf, der i samråd med resten af bestyrelsen har udvalgt de tre adresser.

- Der er som regel seks -syv gode kandidater, som vi voterer, og så bliver vi enige om, hvem der skal nomineres. Nogle kandidater er måske ikke blevet helt færdige endnu, men så har man dem i støbeskeen til næste år, fortæller hun.

Mens H.C. Christensensvej 7 er nomineret for at være blevet "nænsomt istandsat efter alle kunstens regler" med "sans for husets oprindelige stil", ved blandt andet at bevare og restaurere de originale døre og vinduer, så er Herluf Trollesgade 3 udvalgt for en afstemt renovering.

- Det er blevet ombygget en lille smule med nye kviste og nyt tag, men man har forholdt sig til de originale propositioner, så det stadig passer sammen, forklarer Christina Kjerulf.

Sidste strå i hatten er Strandvejen 35, der er ironisk nok er nomineret for ikke at have gjort særligt meget.

- Det lyder måske lidt sjovt, men det er jo egentlig fordi, der ikke er gjort noget ved det. Det er bare vedligeholdt, og det er ikke særlig tit, at man ser huse, der bare har fået lov til at bevare deres originale karakter. Man kan se, at det er et hus, der ikke et blevet ændret, og det mener vi også har en kvalitet, forklarer Christina Kjerulf om villaen, der er opført i 1964.

Snorreprisen afgøres demokratisk, og ønsker man at få sin stemme med, skal man være medlem af foreningen. Et medlemskab koster 50 kroner per person eller 100 kroner for en husstand om året. Stemmesedler kan afleveres i postkassen på Møllevejen 18 eller på marstal.snorren@gmail.com inden 1. februar. Vinderen afsløres til foreningen generalforsamling, som finder sted mandag den 4. februar klokken 19:30 på Hotel Marstal.