I sidste uge blev flere medlemmer af kommunalbestyrelsen præsenteret for en rapport, der ridser en række visioner op for fremtiden for Gråsten Nor, set fra kommunalbestyrelsesmedlem Jens Weiss (S) og Ærøs Naturforenings perspektiv. Men flere af dem, der nævnes som bidragsydere til rapporten, kan ikke genkende at have deltaget i udarbejdelsen.