Idébageriet seneste stykke bagværk er et opråb til politikerne om at tænke grønt og give insekterne bedre levevilkår ved at sætte grundsalg i bero.

Idébageriets tre damers nyeste forslag til de ærøske politikere er en todelt affære, der skal sikre en grønnere ø, hvor der er bedre forhold for biodiversiteten og øens insekter:

Forslag 1. En bymark i Marstal med blomster og mere biodiversitet:

Når man kommer kørende til Marstal via Reberbanen, har man på sin højre side den smukkeste udsigt over markerne og ned til Østersøen, hvor man sågar med jævne mellemrum kan opleve det flotte syn af gamle sejlskibe.

Hvis området bliver solgt til det skitserede formål, kan man sagtens forestille sig en helt anden modtagelse: Et gråt og ucharmerende industrikvarter ... i modsætning til synet af blåt vand og smukke marker.

Vi foreslår derfor, at kommunalbestyrelsen sætter salget af erhvervsgrundene i bero, sår jordstykket til med vilde blomster og derved gør indkørslen til Marstal endnu smukkere - til stor gavn og glæde for den skrantende biodiversitet og øens/byens beboere og gæster i det hele taget.

Evt. kunne man overveje at få grundede fredet ...

Marken kunne være frit tilgængelig for byens beboere, med mulighed for at plukke blomsterbuketter. Et lignende projekt er udført på Amager med stor succes.

Forslag 2. De golde, grønne græsplæner:

Grønne, golde græsplæner er der masser af i Marstal, så måske kunne kommunalbestyrelsen overveje at gøre en ende på nogen af dem på offentlige arealer omkring skolerne og langs vejene, og også her plante områderne til med vilde blomster. Der er inspiration at hente i Rudersdal Kommune, hvor man er i fuld gang med at rive græsset op til fordel for blomster og planter - igen for at fremme biodiversiteten. Og så slipper man oven i købet for at slå græsset!

Begge forslag er i fin overensstemmelse med Ærøs branding som grøn ø: Ærø - den grønneste ø med de vildeste blomster!