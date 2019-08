Derfor beder Ærø Golfklub om nok et tilskud

Ærø Golfklubs økonomi er blevet belastet af reparationer og færre spillere end forventet, og klubbens bestyrelse har ifølge et dokument svært ved at se, hvordan de selv skal kunne finde pengene, uden det vil være forbundet med stor risiko.

Ærø: Det er primært ejendomsskatten, der driller økonomien i Ærø Golfklub. Det kan man læse ud fra ansøgningen om de tre gange 150.000 kroner, som golfklubbens formand Poul Erik Therkelsen har sendt til kommunen.

Her i forklarer formanden, at "situationen er yderst alvorlig", da man blandt andet igen i år har haft store udgifter til reparation og vedligeholdelse af maskiner og vandingsanlæg, og at man også i de kommende år fortsat vil skulle kæmpe med lignende udgifter.

Som bilag til sagsbehandlingen ligger desuden en kort sammenfatning af klubbens økonomiske situation netop nu. Her forklarer klubbens bestyrelse, at man ud over de tekniske problemer også har haft et mindre antal af de såkaldte greenfee-gæster end forventet. Så få at april og maj nærmest kan kaldes katastrofale.

Ifølge klubbens egen statusopgørelse er resultat netop nu omkring 125.000 kroner dårligere end sidste år, og skulle klubben blive ramt af et større uheld, kan det i sidste ende betyde et stop for klubbens aktivitet.

I dokumentet opridser bestyrelsen kort de få parametre, de ser som mulige knapper at skrue på. Den ene handler om at hæve medlemskontingentet til f.eks. 7000 kroner, hvilket man frygter kan resultere i medlemsflugt, eller man kan spare på udgifterne, hvilket man igen frygter vil kunne ses på og gå ud over banens gode ry og rygte.

Det var ved redaktionens afslutning endnu ikke lykkedes, at få en kommentar fra klubformand Poul Erik Therkelsen.