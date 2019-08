Den store faktaboks: Det skal du vide om Ærøs nye elfærge

Læs her alt, der er værd at vide om batterier, skrogudformning, CO2-udledning og meget andet om Ærøs nye elfærge, E/F Ellen.

Elfærgen E/F Ellen er lang og slank med sine 59,5 meter i længden og 12,8 meter i bredden. Den er dermed ti meter længere end tvillingefærgerne M/F Marstal og M/F Ærøskøbing. Der er på vogndækket plads til 31 personbiler eller 4 lastbiler og 8 personbiler og i alt 200 passagerer om sommeren og 150 om vinteren.

Ellens topfart er 14 knob eller 26 kilometer i timen. Overfarten fra Søby til Fynshav tager i opstartsfasen med tre ture dagligt 65 minutter, men fra 2. september skal overfartstiden ned på 55 minutter. I øvrigt sættes antallet af ture også op til fem-syv om dagen.

Ellens batterisystem er særligt udviklet til Ellen og er verdens største typegodkendte batteripakke til maritimt brug. Hun er den længst sejlende rent eldrevne færge. Hun har kapacitet til at sejle syv gange længere, end det hidtil har været muligt for fuldt batteridrevne bilfærger.

Der er to batterirum med batterier, der i alt vejer cirka 56 ton. Batterierne er vandkølede for at holde driftstemperaturen stabil. Batterierne har desuden altid en reservekapacitet til nødberedskab og vil sjældent bruge mere end 45 procent af batteriernes energi i normal drift.

Færgen forventes at reducere udledningen af CO2 med 2000 ton årligt sammenlignet med traditionel færgefart på lignende strækninger.

Cirka en tredjedel af energien i batterierne lades henover natten. Resten "sjatlades" under havneopholdene i Søby Havn i løbet af dagen.

Placeringen af passagersalonen i niveau med vogndækket er blandt andet valgt for at give en vægtbesparelse og mindre vindareal, hvilket giver bedre manøvreegenskaber. Desuden slipper man også for elevatorer og trapper, hvilket giver en god handicapadgang.

Skrogformen med et fyldigt midterskib og slanke ender giver minimal fremdrivningsmodstand og høj energieffektivitet.

Udviklingen af elfærgen er finansieret under Europa-Kommissionens Horizon 2020-program med 113 millioner kroner og af Ærø Kommune. Ærø Kommune havde til at starte med afsat 70,6 millioner kroner til færgen, men den ender formentlig med at koste Ærø Kommune cirka 110 millioner kroner.

Færgen er designet og tegnet af Jens Kristensen ApS og bygget af Søby Værft. En række partnere har været med på projektet, heriblandt Danfoss og batterileverandøren Leclanché.

Kilde: E-Ferry/Ærø Kommune