Filminstruktøren Helle Toft fra Ærø deltager i en demonstration i Svendborg i anledning af 70 årsdagen for FN's menneskerettighedserklæring. - Det handler om, at vi vil have lys i en verden, der er ved at blive formørket, siger hun.

Ærø/Svendborg: Der er både grund til at fejre og til at protestere, når der er demonstration i Svendborg mandag i anledning af 70 årsdagen for FN's menneskerettighedserklæring. Det mener Helle Toft Jensen, som er en af de ærøboer, der har meldt sig til begivenheden, der foregår på Gerrits Plads fra klokken 16.30.

Hun siger, at hendes deltagelse blandt andet er ansporet af den nyligt vedtagne finanslov, der indeholder et såkaldt paradigmeskift på udlændingeområdet, som ifølge hende netop går imod menneskerettighederne.

- Jeg ville have deltaget, finanslov eller ej, fordi de stramninger, der er i gang, har jeg været imod og synes er dybt betænkelige. Hele den model, hvor vi deler verden op i dem og os og dæmoniserer andre mennesker, er dybt bekymrende. Når vi så har menneskerettigheder, som jeg synes, det er vigtigt at stå vagt om, synes jeg, der er noget at fejre og holde fast i, siger hun.

Det er tanken, at demonstranterne skal gå med fakler, fortæller Helle Toft, og det kan hun godt lide.

- Det er ikke gule jakker à la Frankrig, men det handler om, at vi vil have lys i en verden, der er ved at blive formørket, siger hun.

Helle Toft arbejdede på Ærøs asylcentre og har lavet dokumentarfilmen "Rodløs", hvor hun følger nogle af asyldrengene fra Ærø. Hun har derfor været tæt på mange unge mænd, som har været i en svær situation - som afghansk-iranske Hamed Rezaii er det i øjeblikket - og mener der mangler fokus på det ansvar Danmark har i at gøre flygtninge til "ofre og svage", som hun siger.

- De kom på trods af traumatiske oplevelser med en enorm styrke og kraft til at ville livet og til at ville deltage og lære. Det har man langsomt pillet fra hinanden og gjort dem syge og svage og angste ved ikke at tro på deres alder, ved at flytte dem fra det ene sted til det andet og lade dem hænge i uvished.

Demonstrationen i Svendborg holdes samtidig med lignende demonstrationer i København og flere andre byer i Danmark arrangeret af blandt andre Amnesty International Danmark og Mellemfolkeligt Samvirke.