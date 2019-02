Debat om handicapforhold på færge: Klam forskelsbehandling, forkvaklet debat, umuligt at tilgodese alle behov

Når de handicappede skal sidde i niveau med bildækket i et rum til otte personer på den nye marstalfærge, bliver de udstillet, ekskluderet og stemplet, skriver Christa Christensen i et læserbrev. Hun har også delt indlægget på Facebook i gruppen Oplev Vores Ærø 1,1, og her har det affødt en vis debat. Her er nogle af kommentarerne.

Inger-Marie Albertsen: Dejligt at du tager fat på emnet Christa.

Jan Johansen: Gør som mange andre flyt og vær lykkelig så er man fri for de skide færger.

Mona Ærøe: Hvor har I damer dog ret. Det er dog utroligt at mange modstridende kommentarer går ud på, at brugere af handicapbåsen/salonen må 'nøjes med'; og overfartstiden ikke er mere end 45 min. Eller man kan jo bare blive i bilen. Jeg kalder det en klam forskelsbehandling. Se nu at få lavet en elevator, så alle har lige muligheder.

Carsten Grods (svar til Mona Ærøe): Nu er jeg selv kørestolsbruger, så hvad du kalder klam forskelsbehandling oplever jeg alle steder, der er andre steder der er betydelig vigtigere for mig at man kæmper for at vi kørestolsbrugere kan komme til: Apotek så jeg kan hente min receptmedicin, restauranter, forretninger, offentlige toiletter, busser, veje (brosten) osv osv. steder jeg færdes hver dag eller steder jeg ikke kan komme mere fordi jeg sidder i kørestol. Ikke en færge som jeg bruger en gang imellem og hvor der trods alt er et tørt og varmt rum jeg kan være i, det er en kort sejltur og jo ikke et krydstogt man skal ud på.

Per Egholm: Problemerne hober sig op efterhånden som færgen nærmer sig søsætningen. Alle er glade for færgen hvis nu ikke lige det var fordi at der var et problem. Åh, vi kære mennesker, kan vi da aldrig blive enige og tilfredse. Dette lokale problem med indretning af en lille færge er et tydeligt eksempel på hvorfor vi aldrig bliver enige her på jorden. 7-10 milliarder er klart endnu sværere en 6.000, men alt fylder mere og mere og gør til sidst alt umuligt.

Peder Svarer Jørgensen: Hvis man skulle bygge en færge, hvor alle krav og ønsker blev tilgodeset, ville det blive så stor en teknisk og især økonomisk udfordring, at det måske ikke kunne løbe rundt. Bortset fra antallet af pladser er opbygningen med en salon på vogndækket det samme som man får på den nye færge i Søby.

Christina Ilg Bøgh Bering: Vi må jo bare håbe at der ikke er en mødregruppe der skal over med færgen samtidig med at der er handicappede med.

Svend Aage Secher: Sikken dog en "forkvaklet" debat. Nogen bryder sig tilsyneladende ikke om, at den fælles ærøske infrastruktur fremover forbedres med flere valgmuligheder for færgeoverfarter. Jamen så lad dog dette være debattens emne, frem for at "luske" det ind i debatten ad bagvejen under dække af forholdene for handicappede. Hvis forholdene på ÆrøXpressen ikke opfylder nogle handicappedes behov, tager de naturligvis med tvillingefærgerne til Svendborg. Hvor svært kan det dog være ? Samarbejde til gavn for udvikling af lokalsamfundet, bør da stå højt på den fremtidige ønskeseddel frem for misforstået lokalpatriotisme, hvis et lokalsamfund skal udvikle sig!