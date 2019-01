Nogen mener, det er at sende børnene tilbage til stenalderen, når eleverne på Marstal Skole nu skal have kontanter med i skole, efter at også Mobielpay er blevet forbudt. Andre mener, det giver mere fællesskab, at skolen er helt mobilfri. Debatten lever.

Marstal: Det er ikke noget nyt, at der er delte meninger om, hvorvidt mobiltelefoner skal være forbudte i skoletiden. Det har man forsøgt sig med på Marstal Skole i nogen tid. Men nu er den populære betalings-app Mobilepay også blevet forbudt, fordi ordningen ellers ville være for svær at administrere for lærerne. Også det er der delte meninger om. Vi spurgte vores læsere på vores Facebook-side, Nyt om Ærø, hvad de mener. Her er nogle af kommentarerne: Salem Nabulsi Buur: Jeg synes det er super godt at børnene sendes tilbage til stenalderen mens verden omkring dem er i rivende udvikling. Peter Fröhlich: Jeg mener det ikke er 'stenalder' at lægge sin mobil fra sig og tale med hinanden og dyrke fællesskaberne. Har børn i skolen og de har det fremragende uden mobilen og med en mønt i lommen. Salem Nabulsi Buur: Fordi man har en mobil hindrer det dig ikke i at tale med hinanden. Hvis du satte dig ind i hvordan børn i fællesskab bruger mobil og deler ting med hinanden. Det er ikke et solo projekt når de bruger mobil i skolen. Det er netop fusion af digital tilstedeværelse og fysisk som smeltes sammen. En anden ting er vi er ved at blive kontantløse som samfund men forventer børnene skal have bronzemønter og guldhorn med i skole. Det er hat og briller. Peter Frölich: Jeg har 3 børn og har en klar forståelse for brugen af mobiler og børn. Det har jeg sat mig ind i - igennem de sidste 24 år. Når det er sagt så kan vi ikke få armene ned over at mobile er en biting i skolen hvor du skal tilegne dig viden og være til stede i nuet. Ikke lukke dig inde med dig selv i en anden verden. Og mine børn ser det som et godt tegn.

Pernille Sofie Siff Bülow: Dét er en go ide. Alt for nemt. Ægte penge gir en forståelse for, hvor hurtigt en 50er et væk. Dét er når pungen er TOM. Mikkel Rasmussen: Det er vel også en læringsproces at kunne styre sin økonomi med ikke "fysiske" penge og derved skabe forståelse for, hvor meget man har at gøre godt med? Mathias Winther Jørgensen: Jo tidligere de lærer det, jo bedre. Pernille Sofie Siff Bülow: Naturligvis ville det være bedst. Men det er ikke nemt kan jeg fortælle ud fra min egen erfaring som rådgiver for unge bankkunder! Charlotte Bonde Schlotfeldt: Hvis forældrene ikk lige har pengene så synes jeg det er en god ide med mobilepay hos barnet. Ellers synes jeg der skal være mobilfrit. Jesper Groth: Koster en toast stadig 6 kroner?