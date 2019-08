Debat: - Vi tager ikke penge fra nogen. Heller ikke fra Ærø Kommune

Læserbrev: Ærøexpressen A/S arbejder målrettet og koncentreret med at genetablere en færgerute mellem Marstal og Rudkøbing til forventet start i begyndelsen af december 2019. Et tidspunkt de mere end 1500 aktionærer og andre rejsende glæder sig til. De sidste ting på færgen er ved at blive færdiggjort, og værftet følger tidsplanen ganske nøje.

I disse dage forhandler vi også samarbejde med Ærø Kommune og Ærøfærgerne blandt andet om fordeling af det såkaldte landevejstilskud. Her er det vigtigt for Ærøexpressens bestyrelse at understrege, at vi ikke tager nogen penge fra nogen, heller ikke fra Ærø Kommune, som det fremgår i en udtalelse fra borgmesteren.

Landevejstilskuddet er ikke givet for at understøtte en færge eller en kommune. Landevejstilskuddet tilhører og følger de rejsende for at billiggøre rejser til og fra danske øer. Hvilken færge de rejsende benytter og som landevejstilskuddet så tilfalder er de rejsendes frie valg.