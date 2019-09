Debat: Vi savner information fra Ærøfærgerne ved uregelmæssig drift

Læserbrev: Ærø Plus efterlyser en målrettet pressestrategi for Ærøfærgerne. Det er lige nu særlig aktuelt i forbindelse med de "børnesygdomme", vi oplever her i opstarten af Ellen.

Pressemeddelelser fra rederiet med fyldestgørende informationer, der straks sendes ud ved uregelmæssig drift, er altid vigtige, men endnu mere i forhold til et projekt som el-færgen, der har så stor bevågenhed fra mange sider - for at vi undgår uhensigtsmæssige rygtedannelser.