Debat: Udsatteråd er ikke gravlagt, men sat i bero

Læserbrev: I læserindlæg bragt i FAA tirsdag d. 2 juli fremgår det, at oprettelsen af et udsatteråd er lagt i graven.

Det stemmer ikke med indstillingen fra Kultur - og socialudvalget.

Udtrykket "lagt i graven" er opfundet af avisen, som med vanlig sans for "fede" overskrifter, får sat deres vinkel på artiklen.

Fra udvalgets side er indstillingen til kommunalbestyrelsen at sætte det i bero - det betyder at udsætte det indtil videre.

Det nuværende dokumenterede grundlag vi har, fandt vi i udvalget ikke tilstrækkeligt til, på nuværende tidspunkt, at oprette et udsatteråd.

Jeg synes, der er behov for at få afdækket mere indgående, hvad det er, der er brug for, og hvordan vi så gør det i praksis.