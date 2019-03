Der er til kommunalbestyrelsens møde (onsdag den 27. marts, red.) fremlagt en række forslag til, hvordan vi øger bosætningen på Ærø. Fælles for forslagene er, at de er velmente, men de er traditionelle, og flere af dem er allerede afprøvede. Ingen flytter hertil, selv hvis man giver 20 timer mere til en kommunal funktion.

Vi må diskutere om den rette placering af bosætningskonsulenten er på rådhuset med kommunale åbningstider eller mere fremskudt i forhold til potentielle tilflyttere, der nok oftere kommer en weekend, end indenfor de åbningstider et kommunalt kontor har.

Der er også fra administrationen forslag om at undersøge hvorfor folk flytter til eller flytter fra Ærø. Der er måske ingen grund til denne undersøgelse. Den nødvendige dokumentation findes allerede i en 98 sider rapport fra Dansk Byggeforskningsinstitut benævnt "Bosætning i yderområder". Heri er syv områder i Danmark undersøgt blandt andet Sydfyn med Ærø og Langeland, Samsø og Bornholm. I rapporten kan man læse årsagerne til at folk flytter til et yderområde, men også grunde til, hvorfor de flytter igen. En af de vigtigste grunde er manglende social integration. Derfor er det så nødvendigt med den rigtige modtagelse af tilflyttere, der guider dem ind i netværk og sociale kontakter.

Hvis vi skal øge bosætningen på Ærø, er der brug for nytænkning og nye initiativer. Ærø Plus gentager sit forslag om at nedsætte en bredt funderet tænketank af tilflyttere, der på baggrund af tilgængelig viden kombineret med egne oplevelser ved at flytte til Ærø skal komme med en række bud på, hvordan man bliver optaget i og forbliver en del af det sociale fællesskab på Ærø samt komme med realiserbare forslag til, hvordan vi overbeviser flere om, at Ærø er deres fremtidige hjem. Det siger de foreliggende forslag intet om. Det nødvendige budget må stilles til rådighed af kommunalbestyrelsen. Det har vi råd til, og vi har slet ikke råd til at lade være, hvis Ærø fortsat skal være et blomstrende helårssamfund.