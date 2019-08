Debat: Ti gode råd til at forbedre befolkningstallet på Ærø

Læserbrev: For at stoppe faldet i befolkningstallet er der nogle simple forudsætninger, der skal være på plads, før vi begynder med de store visioner. Personligt synes jeg, det, jeg nævner, er så oplagt, at det gør mig trist, at især kommunalbestyrelsen ikke har handlet på det endnu.

1. Der skal være en færgeafgang fra Ærøskøbing 6.35 til glæde for de, der vil kunne arbejde og studere på Fyn.

2. Stillesalonen agter i færgen skal fungere med langt tydeligere skiltning på dansk og engelsk og nævnes i velkomsthilsenen - også på engelsk. Desuden er det nødvendigt, at det er nogen fra færgens personale, der hjælper med, at det respekteres, så overfarten kan blive studere- og arbejdstid - eller ekstra søvn.

3. Personer med ø-kort skal først i chancekøen fra alle havne. Der er for mange situationer, hvor relevante færgeafgange er fuldt bookede, så en nødvendig biltur af eller til øen ikke er mulig. Måske skal det kun gælde erhvervslivet. Det kan være Ærøexpressen løser flaskehalsene, som også opstår ved de for mange færgeaflysninger.

4. Færgeafgange og ankomster skal tilpasses DSB og Fynbus. De nuværende er umulige eller alt for stramme.

5. Sene busser i forbindelse med større arrangementer i vore tre større bysamfund, så alle kan deltage. Også dem uden kørelejlighed. En billet skal vel koste 20-40 kroner.

6. Et par ugentlige sene busafgange til ansatte og gæster på restauranter og for eksempel biografgængere.

7. Teletaxa i forbindelse med de(n) sene færgeankomst(er) skal kunne køre til for eksempel Ommel

8. Samtlige bustider på alle stoppesteder - også i Ommel og Græsvænge. En lille ting, men et godt signal.

9. Ærø Kommune skal følge langt de fleste danske kommuner og indføre omkostningsbestemt husleje, så der er lidt kontrol med huslejestigninger.

10. Det er også nødvendigt at finde en model for at begrænse, at mange gode boliger til fremtidige skatte- og indkøbsydere sælges som fritidshuse.

Og så bør kommunen vel begynde at spørge fraflyttende, hvorfor de flyttede af øen. Viden er altid bedre end gæt. Jeg tror, vi ville finde ud af, at det er en god investering i bosætning med en midnatsfærge fra Svendborg en gang ugentligt eller månedligt. Måske kun i vinterhalvåret. Jeg tror på, det er klogere at forbedre forholdene end at ansætte sælgere. I håb om en god fremtid for Ærø.