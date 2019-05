Debat: Tag et klimavalg og stem på de modige partier

Læserbrev: Engagerede børn og unge i de nye klimabevægelser "Fridays for Future", "Extinction Rebellion" og "Den Grønne Studenterbevægelse" har gennem længere tid opfordret til, at der tages drastiske skridt for at sikre kloden mod klimaforandringerne.

"Act as if the house is burning", opfordrer svenske Greta Thunberg.

Der har været afholdt klimastrejker, protestdemonstrationer og aktioner i hele landet, ja i hele verden. Tusinder af børn og unge, men også voksne og ældre mener, at klimakrisen bør være det vigtigste emne til det kommende EU- og folketingsvalg. Kravet om en klimalov er underskrevet af over 50.000, og der forventes et hidtil uset antal deltagere til Folkets Klimamarch i 10 byer på lørdag. Et flertal af befolkningen er enige. Målinger viser, at netop klimakrisen ligger flest danskere på sinde.

Det kan godt være, at medier og politikere hellere vil snakke om flygtninge og udlændingeudfordringerne, men til de to valg er det os vælgere, der sætter dagsordenen. Det gør vi ved at sætte krydset på de partier og de personer, som reelt vil tage handsken op for at sikre, at branden slukkes. Som reelt er modige nok til at træffe de helt nødvendige beslutninger, der skal til, hvis klimaforandringerne skal bremses.

Husk at sætte dit kryds og tag et klimavalg.