Debat: Solcellepark er en rigtig dårlig idé

Debat: De fremlagte planer om etablering af en solcellepark på Ærø er en rigtig dårlig idé. Etableringen af disse anlæg bliver lagt ud som et bidrag til at sikre rent grundvand. Vi skal have rent drikkevand i hanerne, og alle tiltag til at begrænse sprøjtning er naturligvis fine, men en reel sikring af det ærøske grundvand kræver helt andre forholdsregler end opsætning af en solcellepark.

De tegn, vi har set fra forhandlingerne om en ny regering peger da også på, at der vil komme nye udspil omkring brugen af kemi på vore marker. Og diskussionerne om disse forholdsregler skal vi alle sammen deltage i. Better Energys planer vil medføre et voldsomt indgreb i Ærøs landskab, og vi støtter naboerne til de påtænkte solcelleparker, som er bekymrede for den ødelæggelse af landskabet, som vil ske.

Ærø har et mål om at blive en co2-neutral ø før 2025.

Det kan måske endda ske før.

Hvordan denne udvikling sker, skal imidlertid diskuteres, planlægges og besluttes ud fra en samlet vurdering af ønsker, muligheder, økonomi, teknologiske landvindinger - set ud fra hele øens interesser, og ikke primært ud fra nogle enkelte grundejeres og et udenøs firmas, som har økonomiske interesser som drivkraft. Helt aktuelt kommer der fra Folkemødet på Bornholm nyheder med planerne om at etablere energi-frizoner på ø-kommuner, heriblandt Ærø. Det glæder vi os til at høre mere om - og det bekræfter også, at der ikke skal tages nogen hovsa-beslutninger om oprettelse af solcelleparker her og nu. Derimod skal der iværksættes undersøgelser og diskussioner om, hvorledes Ærø kan leve op til den nye erkendelse af, at hvad angår vort klima og vor natur - så skal der gøres noget. Det skal sættes i gang. NU! Og her skal hele øen inviteres med.