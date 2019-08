Debat: Skatteborgerne skal kompenseres for kommunal støtte til golfbane

Læserbrev: Ærø Golfklub mangler penge igen, klubbens økonomi har tilsyneladende aldrig hængt sammen, men selvfølgelig vil klubben bestå - for hvem vil være den der lukker Ærøs golfbane?

Som skatteborger og bidragyder til golfklubben, uden brugsret, savner jeg kendskab til golfklubbens realøkonomiske betydning for Ærø Kommunes økonomi. Når man kan udregne, hvad bryllupsturismen bidrager til med omsætning på Ærø hos alle de mange forskellige erhvervsdrivende, som nyder godt af den, så burde det også være muligt at foretage en beregning på den kommunaløkonomiske betydning af gæstespillere på Ærø Golfklubs baner. Indtil da efterlades jeg med en følelse af, at nu skal kommunen igen betale for, at 220 mænd, 76 kvinder og 3 drenge kan dyrke deres fritidsinteresse.

Det giver anledning til misundelse og forargelse. Selvfølgelig får golfklubben deres tilskud. Hvis jeg sad i kommunalbestyrelsen, ville jeg dog stille som betingelse for det årlige tilskud, at der blev bevilget et tilsvarende beløb til kommunale tiltag, som kom almenheden til gode. Det kunne være 150.000 kroner årligt til en kommunal skov- eller naturfond. Der er meget lidt skov på Ærø, og på denne måde kunne vi hurtigt få mere. Det ville glæde os, der bor her, og de turister, som kommer til øen for dens natur.

Man kunne opkøbe og tilplante jord over vandboringer. Jord, som ellers bliver til skove af solceller, kunne blive til skove af træer. Eller man kunne medvirke til en jordfordeling, så lodsejere, der ønsker at plante skov, fik jord i de meget begrænsede områder i kommuneplanen, hvor skovrejsning er ønskeligt.

Aktuelt kan man med skovrejsningsstøtte fra staten få finansieret tilplantning og hegning og tilmed bevare rettigheden til grundbetaling på arealet. Derved fik skatteborgerne skov, de kunne gå tur i, som kompensation for betalingen til, at en af Ærøs smukkeste lokaliteter opretholdes som et område kun for betalende medlemmer.