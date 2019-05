Læserbrev: Ved årsskiftet trådte den nye lov i kraft, hvorefter alle ude fra verden, som søger om at blive viet i de danske kommuner, skal have deres papirer kontrolleret hos en central enhed i Odense.

Da det i marts i år kom frem, at den nye lov var ved at ødelægge det totalt for bryllupsturismen, fortalte børne- og socialminister Mai Mercado, at man var kommet frem til en række ændringer, som ville gøre sagsbehandlingen mere smidig. Det viser sig nu, at den statslige centrale enheds sagsbehandling af udenlandske vielser fortsat er i store problemer og absolut intet tyder på, at den vil kunne løse opgaven.

Man har ikke lyttet til bryllupsarrangørerne eller kommunerne. Danmarks bryllupsturisme er derfor i stor fare for at måtte lukke ned. Og dermed en vigtig del af livet i kommunerne.

Hvad var det, der skete? Der blev vedtaget en lov, hvor det formelle formål var at stoppe proformaægteskaber, men hvor det reelle mål var at forhindre mennesker ude fra verden i at få mulighed for at bosætte sig i EU gennem ægteskaber med EU-borgere. Følgerne for de berørte kommuner måtte komme i anden række.

Og hvad gjorde embedsfolkene? De passede blot deres arbejde. De gjorde deres job. Og de gjorde det så "godt", at selv de politikere, som havde sat det i gang, blev slået af forbavselse. De opstillede et regelsæt med skemaer, som skal udfyldes og papirer, som skal sendes ind, så det stort set lykkedes dem at få sat antallet af vielser i de danske kommuner sat på stand by.

De levede i den grad op til intentionerne - de skrevne og de usagte - som lå til grund for den nye lov: Hjælp med til at holde uønskede folk væk fra Europa!

Og når de ansvarlige politikere efterfølgende beklagede udviklingen, var det rent hykleri. Det er dem, som har ansvaret. Som vi skrev allerede den 15. marts i år: Vi mener ikke, at det er nok at rette nogle administrative arbejdsgange i Odense og gøre ventetiderne kortere.

Grundlaget for denne lov har været helt galt hele vejen. Hele historien skal rulles tilbage. Sagsbehandlingen skal tilbage til kommunerne.