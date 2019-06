Læserbrev: Region Syddanmark og Ærø Kommune ser i disse år på, hvordan vi i samarbejde kan skabe bedre sundhedstilbud på Ærø. Et initiativkatalog beskriver en række initiativer, som enten er i gang og kan udbredes til andre dele af landet, eller som ønskes igangsat inden for den nærmeste fremtid.

"... Af initiativer kan bl.a. nævnes Projekt vedrørende afprøvning af telemedicinsk hospiceplads på Sygehusenheden Ærø, særligt samarbejde om forebyggelse med fokus på blandt Røgfri Fremtid og overvægt blandt børn og unge, samdrift og samvækst inden for sygepleje/hjemmesygepleje, udbredelse af telepsykiatri med henblik på bedre overgange samt udvidelse af områder og borgergrupper inden for hvilke, der kan anvendes telemedicin. Kendetegnende for alle igangværende og kommende projekter er, at de fordrer et tættere samarbejde mellem Ærø Kommune og Region Syddanmark (OUH/OUH Svendborg, praktiserende læger, psykiatrien mv.)..." (Pkt. 1 i dagsorden for udvalgsmøde 11/6-19).

For at få dette samarbejde på skinner besluttede regionens udvalg for det nære sundhedsvæsen i tirsdags at bevillige halvdelen af pengene til ansættelse af en fælles projektkoordinator i tre år, forventningen er, at Ærø Kommune bevilliger den anden halvdel.

Set fra Ærø er det meget glædeligt, at der nu bliver ansat en medarbejder, som blandt andet kan være bindeled mellem borgere med sundhedsmæssige behov, som kan løses ved telemedicinske konsultationer på Ærø og de sygehusafdelinger der skal have ansvaret for konsultationerne. Regionens interesse i projektet er, at give bedre sundhedstilbud til ærøboerne, og ikke mindst høste erfaringer med videokonsultationer og andre tiltag, som kan spare borgere for lange transporttider. Høste erfaringer, som kan komme andre danskere til gavn. Borgerne vil også blive inddraget i arbejdet.