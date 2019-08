Debat: Ok - så slår vi græsset

Læserbrev: Med baggrund i læserbrev i dag (d. 30.8.) vedrørende græsklipning på Marstal Havn, skal jeg hermed for god ordens skyld oplyse, at Søfartsmuseet råder over ca. halvdelen af det i læserbrevet omtalte område syd for Eriksens slæbested og at havnen har den resterende del.

Har dags dato aftalt med havnefogeden, at museet ud over at vedligeholde det os tildelte område desuden fremover tager os af havnens stykke også, dog uden at gå til golfbaneyderligheder, da hyldetræer og andet lidt højereragende gevækster hører sig til på en havn som vores.