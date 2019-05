Debat: Marstal skal udvikles med bilfri zone og maritime murmalerier

Læserbrev: Ærø Kommune har besluttet at igangsætte fornyelse af Torvet i Marstal med et budget på 400.000 kroner. Arbejdet forventes påbegyndt i foråret 2020.

Idébageriet henleder opmærksomheden på, at der pr. 1. maj 2019 er lovhjemmel for tilskud til udvikling af byer med under 4000 indbyggere, blandt andet til veje og torve.

På Torvet i Marstal ligger den tidligere idrætshøjskole, der i høj grad trænger til at blive renoveret. Bygningen bruges af forskellige foreninger, men bliver ikke vedligeholdt. Marstal har brug for et forsamlingshus, som et godt tilbud til byens borgere - med koncerter, foredrag, julefester etc.

Vi foreslår derfor, at kommunalbestyrelsen søger midler til renovering af Torvecenteret, så Marstal bymidte kan få nyt liv og beboerne et rum at være i, efter at man har valgt at lave store arealer og pladser i byen om til parkeringspladser.

Væk med bilerne og ind med mennesker, grønne planter og træer, for det skaber liv.

I november 2018 skrev vi til kommunalbestyrelsen om vores idé vedrørende udsmykning af mure i Marstal med maritime murmalerier.

I Helsingør Kommune har man valgt, at temaer fra søfartsmuseet og byens historie skal ses i hele byen i form af murmalerier: www.kunstogbyrum.com

Vi foreslår, at Ærø Kommune gør det samme for at tiltrække turister og tilflyttere til Marstal. Få byer har så interessant en historie som Marstal, der er nok at male om på mure og skure, og det ville give byen et tiltrængt løft.

Vi har kontaktet forskellige mennesker, som alle synes godt om vores idé. Det drejer sig blandt andet om Marstal Søfartsmuseum og Foreningen Snorren.

Vi foreslår, at søfartsmuseet skal stå for murmalerierne i forhold til, hvor de giver mening, hvordan de skal se ud, og hvem, der skal male dem.

Ifølge turist- og erhvervsdirektør Chris Hammeken skrider det planmæssigt frem med filmatiseringen af 'Vi de druknede'. I forbindelse med den formodentlig heraf afledte filmturisme kan timingen siges at være fortræffelig.