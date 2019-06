Læserbrev: Lystfartøjsmuseet i Svendborg kæmper for tiden for livet.

Der er mange velmenende frivillige og positive politikere, men museet har indtil nu ikke rigtigt haft succes. Det er måske manglende midler, hvad ved jeg, men museet har ikke rigtigt haft noget at byde på.

Hvad kunne vi så i Marstal gøre bedre? For det første er vi Danmarks mest besøgte lystbådehavn. Det betyder, at vi har kundeunderlaget. For det andet har vi et af Danmarks mest succesfulde søfartsmuseer, så vi besidder den ekspertise, der skal til. For det tredje har vi den fornødne plads. Vi har en del plads i havnen, som med en beskeden investering kunne gøres brugbar til formålet.

Hvad skulle vi så gøre for at udvikle et moderne lystfartøjsmuseum? Ja, udviklingen af sejlsporten stoppede jo ikke med klassebådene. Sejlbåden har udviklet sig enormt siden folkebåden og Knarren så dagens lys. Nu sejles der i både eller kulfiberstativer med foils, som bringer bådene op over 60 knob. Vi har med Poul Elvstrøm som dynamo udviklet en lang række af dygtige kapsejlere, de bør nævnes, så de ikke glemmes.

Og hvad med den del, der ligger uden for det kapsejladsmæssige. Tænk bare på Troels Kløvedal med Nordkaperen og hans søn Mikkel Beha og børnebørn med Havana og Wallenberg? Og jeg vil da lige også nævne Oceans of Hope, som sejlede jorden rundt med scleroseramte patienter og som anløb Marstal i 2017.

Jo der er sandelig nok og tage fat på. Men hvordan får vi nu al den sejlsport kommunikeret ud til folket? Ja, vi kan jo ikke udstille alle de både i naturlig størrelse, så vi må gøre som Marstal Søfartsmuseum, vi må bygge modeller, lave lydoptagelser og fabrikere plancher, med andre ord, vi skal fortælle historien om lystsejladsen i Danmark gennem tiderne. Det kunne være sjovt.