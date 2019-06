Debat: Lukkede møder giver indtryk af, at noget skal skjules

Læserbrev: Kære kommunalpolitikere, der synes at optræde en voksende brug af 'lukkede kommunalbestyrelsesmøder' og hvorfor så det? Hvem træffer beslutning om lukkede møder og hvorfor? Hvad er kriterierne og argumenterne for brug af lukkede møder?

For os borgerne, skatteyderne, synes det som om der skal skjules et eller andet og det kan da ikke være i demokratiets ånd? Vi borgerne, skatteyderne, er kommunen, det er ikke kommunalbestyrelsesmedlemmerne, de repræsenterer blot os, borgerne, skatteyderne. Kommunen er vores.

Det sidste tiltag er kommunalbestyrelsesmødet 3. juni vedrørende mf Ellen med en status over hendes foreløbige virke, hvad er det, for eksempel, vi ikke må få at vide og hvorfor? Personsager er lukkede og det forstår vi godt, hvem ønsker måske hele eller dele af sit privatliv øst ud i den offentlige sfære?