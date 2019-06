Debat: Løfter i en valgkamp er ikke nok til at redde bryllupsturismen

Læserbrev: "Bryllupsturismen på Ærø skal styrkes" er overskriften på en valgannonce fra Mai Mercado (i Ærø Ugeavis torsdag den 30. maj, red.), som heri erkender, at det var en fejl at indføre den centrale ID-enhed. Hun forklarer videre, at hun efter valget vil tage initiativ til en genforhandling af aftalen.

Så langt så godt, men næppe noget, der sikrer en tilbagevenden til den tidligere organisering, der både sikrede liv på øen og en bedre økonomi for kommune og erhverv. For hvilken magt har den nuværende minister til den tid? Og mindre godt ser det ud, når Mai Mercado skriver, at hun aldrig har villet skade bryllupserhvervet. Her må man bare huske på ministerens udsagn i forbindelse med forslagets vedtagelse. Hun udtalte til Fyns Amts Avis, at der er et højere formål med loven end at sikre arbejdspladser i udkanten. Og at øboerne forståeligt nok var utilfredse.

Hvad var det højere formål? Forhindring af proformaægteskaber, som alle partier - mit eget desværre også - himlede op om og kaldte en bagdør til EU. Belægget for dette er gentagne gange blevet problematiseret og afvist af SOS Racisme og Foreningen af Udlændingeadvokater, men det har kun haft en yderst ringe effekt på Christiansborg-politikerne, hvis forståelse for udkantsproblemer igen har vist sig at være begrænsede.

Enhedslisten har konsekvent vendt sig mod denne form for symbolpolitisk udlændingestramning, som også ser ud til at være på kant med den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Nogle gange er vi blevet mødt med synspunktet: At løbet er kørt og det ikke nytter at kæmpe for en tilbagevenden til situationen før overflytningen af opgaverne til Odense. Men vi troede og tror på, at det er den eneste rigtige vej. En tilgang, som enkelte lokale folketingskandidater heldigvis også støtter.

Dette sammenholdt med de manifestationer, ærøboerne har lavet i den seneste tid, gør, at jeg tror på, at det bliver muligt at lave en forandring, men det sker ikke af sig selv. Det kræver, at vi alle følger op på sagen. Løfter i en valgkamp er ikke nok!