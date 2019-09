Debat: Lad os passe på de ærøske vejkanter

Læserbrev: Umiddelbart ser grøftekanter måske ens ud landet over, men ved nærmere eftersyn er der store forskelle med hensyn til artsrigdom af planter og blomster. Det er flere og flere kommuner blevet opmærksomme på, og i Lejre Kommune er de ligefrem begyndt at skilte med dette; et lille naturvenligt skilt med teksten "Artsrig vejkant". Det betyder, at netop denne vejstrækning får en særlig omsorg og særlig beskyttelse af den kommunale forvaltning. Blandt andet er der helt præcise regler for, hvor sent den skal slås for netop at få det fulde udbytte af rigdommen af arter.

Ærø passer generelt godt på naturen, og både gæster og ærøboer omtaler naturskønheden på Ærø med stolthed. Lad os følge eksemplet og udpege udvalgte strækninger på Ærø som "Artsrige Vejkanter", et signal om biodiversitet og omsorg og kærlighed til naturen.

Ærø Plus vil ved første mulighed drøfte dette i kommunalbestyrelsen. Vi er overbeviste om, at alle vore politiske kolleger vil være med til dette skridt, det kan ses som en lille ting i hverdagen, men i den sammenhængende naturopfattelse er det af stor betydning både rent praktisk med hensyn til beskyttelse, men måske lige så meget den signalværdi et sådant lille skilt har: Velkommen til Ærø, her passer vi på vor natur, både kommune, ærøboer og gæster.