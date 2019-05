Debat: Lad os få ændret den bryllupslov, som ikke virker

Læserbrev: Engang for ikke så længe siden var den skønne ø Ærø en "bryllups-ø". Her havde man på egen hånd i samarbejde mellem kommunen og det private erhvervsliv skabt vækst, arbejdspladser, turisme og en årlig indtægt på ca. 30 millioner kroner til Ærø. Det er nu truet.

En centralisering af de myndigheder, der skal tjekke udenlandske par, som ønsker at gifte sig, skaber nu store problemer i mange danske udsigtskommuner. Her har man igennem mange år haft en kæmpe succes med at gøre glade udenlandske par til ægtefolk og samtidig skabe fremgang i kommunerne.

Loven, som blev bredt vedtaget af folketinget, var for at stoppe proformaægteskaber og opspore falske dokumenter. Det er Socialdemokratiet og jeg fuldstændig enige i er nødvendigt, men det viser sig nu som frygtet, at centraliseringen og lovgivningen er ødelæggende for dansk erhvervsliv. Det er desværre nu meget tydeligt, at systemet ikke er gearet til at løse opgaven, og at bryllupsbureauer, butikker, hoteller, fotografer, restauranter mv. med tilhørende private arbejdspladser er alvorligt truet.

Jeg har derfor et forslag til Mai Mercado (K), der er den ansvarlige minister for den bureaukratiske, langsommelige statslige løsning, der skader dansk erhvervsliv. Lad os nu få ændret den lov som ikke virker, så vi både forhindrer proformaægteskaber og fortsat har vækstskabende private arbejdspladser i Udsigtsdanmark.

Forslaget er: Lad igen kommunerne foretage prøvelserne af de par, der ønsker at indgå ægteskab. Kommunerne er fysisk tæt på de par, der ønsker at gifte sig og kan ved selvsyn bedst afgøre, om der er tale om proforma. Bevar en lille statslig central enhed, som består af eksperter og politi. Kommunerne melder proformapar til den centrale enhed, så de ikke kan søge videre i en nabokommune. Derudover skal de bureauer, der står for at varetage vielser af udenlandske par, være autoriserede, så bryllups-bureauer, kommuner og den centrale enhed er bedst muligt rustet til sammen at løse opgaven.

Altså sagt kort og godt, vi kan enkelt og uden problemer ændre den nuværende lovgivning, som kun har skabt problemer. Vi må og skal styrke Udsigtsdanmark og ikke svække det ved centralisering.