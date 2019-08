Debat: Kommunen skal også støtte andet end golf

Læserbrev: Selvfølgelig skyder jeg forbi Bente Svava Hansen (læserbrev torsdag: "Du skyder helt forbi, Morten Brixtofte", red.) - jeg er jo ikke golfspiller!

Jeg og andre ikke-medlemmer kan naturligvis færdes på de stier og arealer, som grænser op til golfbanen. Men det tror jeg nu også vi kunne før golfbanen blev anlagt. Kernen i sagen om kommunal støtte til golfbanen er, at kommunen aldrig ville have forpligtet sig økonomisk i det omfang som den er blevet, hvis den var blevet spurgt i forbindelse med etableringen. De sidste mange kommunale tilskud til klubben har vist, at golfklubben ikke evner, at få økonomi i driften. Forklaringer om maskiner der er slidt op, giver indtryk af, at klubbens drives "fra hånden til munden".

Det er trist, og som jeg skrev er jeg ikke modstander af at klubben får sin kommunale støtte. Jeg ønsker mig blot, at kommunen også tager initiativ til at støtte noget der gavner samfund og borgere lidt mere generelt. Det kunne være et skovrejsningsinitiativ. Der blev som bekendt talt rigtig meget om beskyttelse af grundvandet og etablering af mere natur i valgkampen for to år siden. Der bare ikke rigtig sket noget. Kommunen har nok ikke råd til det - men golfen skal nu nok få sin støtte alligevel.