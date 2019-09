Debat: Hvornår får Ærø Kommune en pendlerpolitik baseret på tal og fakta?

Læserbrev: Der vil ikke blive indsat en erstatningsfærge på ruten mellem Ærø og Als, når Ellen skal i dok. Vi skal op på ca. en måned uden færgeforbindelse før den mulighed vil blive taget i brug.

Det koster for mange penge må man forstå. Tak til borgmesteren for at skære det ud i pap, så ved vi hvor vi står; pendling fra Ærø til Fynshav er primært en teoretisk mulighed, i praksis er det for mennesker, der ønsker spænding i tilværelsen.

Tak også til Bent Juul for at bekræfte min formodning: De ærøske politikeres kendskab til omfanget af pendling beror sig på, hvem de ser ombord, når de selv rejser.

Færgeselskabets bookinger og registreringer af overførte køretøjer (nummerplader) rummer en masse information, som kunne bruges til at få overblik over pendlingens omfang. Men vi er henvist til formodninger og skøn.

Pendlergruppen, som består af mennesker, der arbejder væk fra Ærø, er blevet inviteret til dialogmøde med kommunen, en formiddag midt i arbejdstiden ... Jeg har tidligere brugt en fridag på et sådant møde, det var spild af fritid, endda på en dag hvor færgen sejlede, så jeg kunne være kommet på arbejde.

Med de mange statslige millioner, der tilflyder til færgedriften, kan det undre, at man fra kommunens side opfatter færgedriften som noget, der skal give overskud, i stedet for at bruge de penge man får til opgaven.

Set fra et borgerperspektiv er færgedriften et stykke offentlig infrastruktur, en landevej. Det er vel den samme opfattelse, der ligger bag den statslige støtte til færgedriften og velsagtens også de argumenter, der bruges, når kommunen beder om flere penge.

Landevejsprincippets succes har gjort det til et logistisk mareridt at pendle i sommerhalvåret, og kommunen kan ikke forstå, at det for mange er umuligt at vide præcis hvilke færgeafgange der passer ind i en omskiftelig hverdag flere uger frem i tiden. Derfor kan historien om pendlerne fra Ærø ende som sangen om de ti cyklister.

Hvornår får Ærø Kommune en pendlerpolitik baseret på tal og fakta?