Debat: Hvad har din kandidat gjort for Ærø?

Læserbrev: "Husk her op til valget. Du skal ikke bedømme partierne efter det de siger nu, men derimod på det de har sagt og gjort indtil nu."

Sådan lyder et udsagn på Facebook, og folketingskandidater med annoncebudgettet i orden står da også i kø for at berette, hvad de har gjort for Ærø i seneste valgperiode. Når vi på Ærø snart har Ellen i drift skyldes det i høj grad radikale Ida Auken, der som miljøminister i 2014 satte elafgiften ned fra 83,3 øre/kWh til 0,4 øre/kWh for skibe i havn. Det blev med andre ord næsten 80 øre billigere pr. kWh at benytte el til fremdrift af skibe.

Finansloven for 2019, med penge til udvidelsen af Søby Havn, er også vedtaget med radikale stemmer. En fjerdedel af den radikale folketingsgruppe har faktisk besøgt Søby Havn og Værft (Andreas Steenberg og Ida Auken).

Radikale Venstre på Christiansborg ved altså godt hvor Ærø ligger, men der er ikke noget, der kan hamle op med det fokus det giver på et område, når det har sin egen repræsentant i Folketinget. Derfor vil jeg opfordre til at stemme personligt på en kandidat, der er spidskandidat i Faaborg-Ærø-kredsen, det er dem der står øverst, lige under listebetegnelsen på stemmesedlen. Ved dette valg er vi så heldige, at flere partiers spidskandidater i vores kreds faktisk bor i kredsen og har gode relationer til Ærø.

Desværre har de ikke alle gode chancer for at blive valgt. Radikale Venstre står til at få mindst et mandat i Fyns Storkreds og som TV2-Fyn påpegede forleden er vores kandidat, Søren Hillers fra Faaborg, en "dark horse" i kampen om de(t) radikale mandat(er). Men det kræver et højt personligt stemmetal. Derfor er det så vigtigt at stemme personligt. Den eneste anden kandidat i vores kreds, som jeg vurderer at have en realistisk chance for at opnå valg, er Vibeke Syppli Enrum fra Enhedslisten.

Godt valg! Husk at stemme - og stem personligt!