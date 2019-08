Debat: Har vi råd til at afskaffe mammografibussen?

Læserbrev: Der er lagt op til, at regionsrådet nedlægger mammografibussen og centraliserer mammografiundersøgelserne.

Det er en klar serviceforringelse for kvinder på Ærø, hvis centraliseringen gennemføres. En forringelse, der betyder, at kvinder på Ærø i fremtiden skal bruge minimum fire timer på en undersøgelse, der i dag kan klares på ca. en halv time. Mammografiundersøgelsen er et forebyggende tilbud, der er godt for såvel den enkelte som for samfundet, men jo længere væk tilbuddet er, jo større bliver frafaldet.

Undersøgelsen tilbydes kvinder mellem 50-70 år, hvilket betyder, at mange stadig er i den erhvervsaktive alder, hvor det arbejdsmæssigt er til stor gene at skulle bruge en halv til en hel dag på en undersøgelse, der i dag hurtigt kan klares i en pause.

For alle kvinder vil det under alle omstændigheder betyde et væsentligt øget tidsforbrug, hvis tilbuddet rykkes væk fra Ærø og med risiko for, at flere kvinder fravælger undersøgelsen.

Politisk er der bred enighed om, at vi ønsker at skabe lighed i sundhed og udvikle det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, hvor blandt andet geografiske forskelle mindskes, som det fremgår af den sundhedsaftale som regionen lige har vedtaget. Mammografibussen er netop et sundhedstilbud, der lever op til denne vision.

Vi opfordrer derfor på det kraftigste til, at regionsrådet opretholder mindst én mammografibus, der kan servicere yderområder, hvor rejsetiden ved en centralisering ellers vil blive meget lang. Ærø Plus mener: Vi har ikke råd til at afskaffe det lokale tilbud!