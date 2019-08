Debat: Frafald må forventes ved ny mammografiscreening

Synspunkt: Region Syddanmark ønsker at ændre organiseringen af mammografiscreeningen (til opdagelse af tidlige stadier af brystkræft).

I stedet for 20 undersøgelseslokaliteter, der fortrinsvis betjenes af mobile "mammografibusser", vil regionens kvinder over 50 år fremover blive tilbudt undersøgelse på otte permanente adresser. Der er åbenlyse fordele og ulemper ved såvel den nuværende som den foreslåede model, men en væsentlig forringelse ved den sidste bliver den betydeligt øgede afstand med øget tidsforbrug for mange.

Regionens forslag søger ganske vist at råde delvis bod herpå ved at placere de nye centre (som vist på et fint koloreret kort), så trods alt stort set ingen får over 50 kilometer dertil. Men udover at måle afstanden i kilometer forholder man sig ikke til andre væsentlige forhold omkring transporten.

Især for den, der ikke bare kan suse af sted på motorvej, men bor i regionens udkant og måske endda er henvist til at benytte en ofte mangelfuld offentlig transport, bliver den ekstra transporttid let betydelig.

Der er således stor risiko for, at dette får indflydelse på, hvor mange der tager imod tilbuddet, og netop deltagelsesprocenten er her et væsentligt succeskriterie. Parallelt hermed tegner problematikken sig for en række øer i det sydfynske øhav.

På Fyn ændres således ni undersøgelsessteder (otte mobile og en fast) til to faste, et i Odense og et i Svendborg. Blandt andet fjernes undersøgelsestilbuddene i Faaborg og i Ærøskøbing.

Jeg skal ikke udtale mig på vegne af mine gode ø-naboer på Lyø og Avernakø, men blot konstatere, at en nedlæggelse af det mobile tilbud i Faaborg efter en lang færgetur betyder en ekstra rejse til enten Odense eller Svendborg.

For min egen ø, Ærø, med dens over 1000 "screeningsrelevante" kvinder, giver den simple kilometerudmåling af transportvejen imidlertid et helt misvisende indtryk: På den tidsforskel, der er på de cirka 25 kilometers afstand over havet mellem et tilbud i Ærøskøbing og et i Svendborg, ville eksempelvis en koldingenser ad motorvejen være nået et godt stykke syd for Flensborg!

Beslutter regionsrådet sig i sidste ende alligevel for den foreslåede model, vil jeg kraftigt anbefale en tilpasning heraf, så der placeres mammografiscreening på vort udmærkede sygehus i Ærøskøbing, eventuelt organiseret som en art "satellitfunktion" til en større enhed i Svendborg.

Det må på en fornuftig måde kunne integreres i vort lille sygehus' øvrige funktioner - og dermed også bidrage til alle de andre gode argumenter for at bevare det!