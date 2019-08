Debat: En uforbeholden undskyldning til stemmeoptællerne Lis, Dorthe og Grethe

Læserbrev: Uroen i Socialdemokratiet på Ærø er slut. Ledelsens og borgmester Ole Wej Petersens fløj vandt, tillykke med sejren.

Uro og fløjdannelser kender man fra alle partier. Det er noget som blusser op, når en af fløjene strammer grebet om magten. Inga Thomas var den i Socialdemokratiet som trak næstflest stemmer ved sidste valg og Jens Weiss sprængte listen. Sammen stod de for en mere åben politik.

Uroen tog fart, da Jens blev presset ud. Og med Jens ude var Inga også nødt til at gå. Hun havde ganske enkelt ingen fremtid i partiet. Alt er sket helt efter de demokratiske spilleregler. Det er flertallet, der bestemmer. Det er også helt i overensstemmelse med de demokratiske spilleregler at være uenig med flertallet. Der var aldrig egentlig tvivl om udfaldet. Men for os, der stod på Inga og Jens' side, har det været vigtigt både indad til og udad til at vise at mennesker betyder noget i politik.

Undervejs i sådan en urolig tid flyver det med beskyldninger gennem luften, man forsøger at ramme "modstanderens svage punkter". Det er skak, boksning, stratego - det er et spil, men det er også alvor. Det handler om strategi, men det er ikke personligt.

Stemmeoptælling er noget centralt i alle organisationer og derfor noget, der er helt specifikke procedurer omkring. Mistænkeliggørelse af stemmeoptællingsresultater har historisk indgået i mange fløjkonflikter i mange partier og strategisk et let sted at sætte ind. Det var også derfor jeg i FAA (5. august) insinuerede, at optællingsresultatet ikke stemte overens med den reelle opbakning.

I den anden ende af en optælling er der mennesker. I dette tilfælde Lis Jørgensen, Dorthe Sindal og Grethe Skov, og ingen på Ærø, heller ikke jeg, har nogen som helst grund til at tro, at de kvinder ikke er bundhæderlige og reelle. En helt uforbeholden undskyldning fra mig er derfor på sin plads, undskyld Lis, Dorthe og Grethe.