Debat: En lukning af Søby Værft er udelukket

Læserbrev: Kommunalbestyrelsen sidder med "en lukket dagsorden" omkring alt, hvad der har med vores nye stolthed - el-færgen Ellen - at gøre, hvorfor? Der har været forsinkelser, nogle sandsynligvis med baggrund i at der er tale om et udviklingsarbejde, andre omkring levering og sandsynligvis andre årsager, men vi skatteborgere på Ærø får aldrig 100 procent lov til at kende den fulde sandhed.

Vi må kræve at alle referater om El-færgen bliver gjort offentlige, bortset fra "personfølsomme" bemærkninger. Vi må kræve at få vished om datoplanen, hvor og hvornår skred den, vi må kræve oplysning om årsag til forsinkelser, hvorfor blev dele ikke leveret til tiden, hvem overholdt ikke deres tidsfrister, var det "sløseri" eller tekniske årsager? Er der detaljer omkring færgelejet som har været årsag til forsinkelse, er el-skabe placeret korrekt, er der optimale forhold omkring dokning, eller vil vi opleve yderligere forsinkelser? Det har været en kæmpeopgave for kommunen at være først med et så stort bæredygtigt projekt, har kommunen været "påklædt" til opgaven?

Alle på Ærø har hørt rygterne om, at budgettet er skredet med et større beløb, hvor ansvaret nu skal placeres. Hvis fejlen ligger hos kommunen kan regningen ende hos øens skatteborgere, derfor bør vi kende fakta. Er en regning på 8-10 millioner kroner noget, vi ender med at skulle betale, bør vi kende baggrunden, uden at pege fingre vil en risiko for lukning af Søby Værft være udelukket efter min overbevisning.

El-færgen er et prestigeprojekt for Ærø og som et stort bæredygtigt projekt, noget vi bør være stolte af. Nu bør vi forlange, at alle 15 kommunalbestyrelsesmedlemmer står frem og står ved deres holdning til færgen, står ved deres stemmer i byrådssalen og frem for alt fortæller, om projektet er så vigtigt, at vi må finde brugbare løsninger, der redder Søby Værft. Åben venligst alle referaterne nu.