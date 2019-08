Debat: - Du kan roligt inkludere mig i dit søgsmål, Henning Borchert-Jørgensen

Læserbrev: Kære Henning Borchert-Jørgensen.

Jeg er en af de mange medlemmer, der i marts var med til at stemme dig ind i bestyrelsen for Socialdemokratiet på Ærø. Dine faglige kompetencer og politiske erfaring lød som et rigtig godt bidrag til bestyrelsesarbejdet. På kort tid har jeg dog måttet erfare, at disse kompetencer og erfaringer i vid udstrækning er blevet benyttet til at udøve bevidst partiskadelig virksomhed.

Hvorfor du har valgt bruge en del af dit otium på systematisk at miskreditere borgmesteren fra dit eget parti, samt den bestyrelse du er en del af, skal jeg ikke gisne om. Men når dit besynderlige korstog begynder at inkludere videregivelse af skjulte optagelser af medlemsmøder, så er min personlige grænse nået.

I denne sag er det tydeligt, at dit eneste mål er at gøre skade, under dække af at spille forurettet.

For et par uger siden kunne jeg læse, at du ikke ønsker at blive beskyldt for at agere femte kolonne, samt at du agter at anlægge en injuriesag i den forbindelse. I torsdags var meldingen, at det kun ville blive aktuelt, såfremt du bliver ekskluderet. Det må være praktisk kun at føle sig krænket, hvis man ikke får sin vilje.

At du nu benytter din påtagede fortørnelse som en decideret trussel, er langt under din værdighed og et tydeligt tegn på, at den besindighed du påstår at opfordre til, er en lodret løgn. Du kan derfor roligt inkludere mig i et eventuelt søgsmål, også helt uden at optage mig i smug. For naturligvis er der bagtanker med din ageren, da du er alt for begavet til at lave ballade for balladens skyld.