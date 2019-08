Debat: Derfor skal I stemme imod min udelukkelse

Læserbrev: Endnu en gang sætter Carsten Hansen den demokratiske proces ud af funktion.

Den socialdemokratiske ledelse på Ærø har skuffet, og der har helt klart været tilfælde, hvor jeg har følt det nødvendigt at markere min holdning, blandt andet omkring SOSU-området, hvor det er af afgørende betydning at vi kan tiltrække og fastholde medarbejdere, for ellers falder det sammen om ørene på os. Taxa-sagen, Ellen med alt det hemmelighedskræmmeri, og når Ole (Wej Petersen, borgmester, red.) er ærgerlig over at en konservativ ikke går efter at blive hans efterfølger.

Hovedet på sømmet var naturligvis beskyldningen om, at jeg er landsforræder, så jeg skrev til Ole med kopi til Carsten (Hansen, formand for Socialdemokratiet på Ærø, red.) , men ingen reagerede på mit brev.

Nogen siger at min handling (optagelsen af partimødet, red.) har været partiskadelig, og den holdning har enhver jo heldigvis ret til at have, men jeg har også ret til at have den holdning, at en formand, der ikke forsøger, endsige overhovedet responderer på et skrift om en uoverensstemmelse som omtalt i avisen er i allerhøjeste grad skadelig for partiet. Formanden har en forpligtigelse til efter bedste evne at sikre bredt samarbejde.

Formandens brug af ultimatum for at tvinge folk ud af partiet er partiskadeligt, det har reelt set kostet konstitueringen flertallet i kommunalbestyrelsen. Med ultimatummet har jeg ingen forventning om fair behandling. Carsten har jo valgt at gøre denne afstemning til en afstemning om ham eller mig, idet han har meldt ud at hvis jeg ikke bliver udelukket af partiet, så går han.

Hvis I er overbevist om, at Carstens ledelsesstil, hvor han nu to gange inden for et halvt år har meldt ultimatum ud og har kostet konstitueringen flertallet, er den måde vores parti vil opnå fremgang på, ja så skal I stemme for min udelukkelse (når Ærøs socialdemokrater mødes til ekstraordinær generalforsamling torsdag den 8. august, red.).

Hvis I til gengæld synes det er rart at et medlem er indstillet på at tage lidt tæv på de svages vegne for at trække partiet ind mod midten, denne fra højrefløjen, hvor partiet desværre ligger her på Ærø, ja så skal i stemme imod min udelukkelse.